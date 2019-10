17° World Stars Charity Golf Tournament

Torna il celebre torneo golfistico di beneficenza organizzato dall’ A.S. Star Team for the Children MC, giunto alla sua 17esima edizione. L'appuntamento di quest'anno è previsto per il 22 ottobre al Monte Carlo Golf Club. S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco è fondatore e Presidente d’Onore dell’organizzazione.

Grandi campioni sul green

A giocare sul green sono grandi campioni dello sport: i calciatori Sébastien Frey, Jose Cobos, Frederic Dehu, Sonny Anderson da Silva, Greg Campi, gli sciatori Bruno Kernen, Peter Runggaldier, Pernilla Wiberg, Alessandra Merlin, Barbara Merlin, i piloti Jerome D'Ambrosio, Alex Caffi, Andrea Cardarelli, Gilles Panizzi, Ezio Gianola.Non mancano i campioni di golf JS Camerini, Yapa Rathnayake, Sophie Sandolo, Lucrezia Colombotto.