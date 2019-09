I gemellini Jacques e Gabriella: piccole star al tradizionale pic nic di inizio settembre

Lo scorso fine settimana si è svolto a Monte Carlo il tradizionale pic nic battezzato U Cavagnëtu, che saluta gli ultimi giorni d'estate.

Anche all'edizione 2019 hanno partecipato, oltre al Principe Alberto e alla Principessa Charlene, i gemellini Jacques e Gabriella, che hanno attirato come sempre l'affettuosa attenzione di tutti.

I gemellini, di quattro anni e mezzo, sanno come comportarsi perfettamente in pubblico e le numerose foto scattate per l'occasione sono una prova del loro atteggiamento rilassato e disinvolto anche nelle occasioni ufficiali.

Quest'anno i gemellini non indossavano, a differenza degli anni precedenti, il costume tradizionale monegasco. E, se Jacques era in camicia bianca e pantaloni beige, già da piccolo principe, Gabriella ha incantato tutti i presenti (e i social) con un abito dalla fantasia multicolor, omaggio alle origini africane di mamma Charlene. Quest'ultima, da parte sua, sfoggiava un outfit che riprendeva le tinte solari del completo della figlia.

La piccola Gabrielle ha anche ricevuto un bouquet di fiori simile a quello della madre (foto Getty Images).

Guarda le foto più belle dei gemellini.