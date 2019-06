Charlotte Casiraghi: la bellissima foto delle nozze

Charlotte Casiraghi ha finalmente sposato Dimitri Rassam il 1 giugno al Palazzo Principesco di Monaco. La cerimonia si è svolta con rito civile. In serata party davvero privato a Villa La Vigie, che fu dimora di Karl Lagerfeld, caro amico della famiglia Grimaldi.

Memorabile l'abito di Charlotte, indossato per la foto ufficiale: una creazione Chanel (in omaggio a Lagerfeld), in bianco avorio. Charlotte indossava la collana con tre giri di diamanti appartenuta alla principessa Grace di Monaco, ricordata anche nella pettinatura morbida, a onde.

Per la cerimonia civile, Charlotte ha indossato un abito Yves Saint Laurent corto e in broccato color grigio. Ancora una volta, secondo molti, un omaggio a Grace Kelly, perché ricorda quello indossato dall'indimenticabile Principessa moglie del Principe Ranieri.

Alle nozze erano presenti la Principessa Carolina, madre di Charlotte, il Principe Alberto con la Principessa Charlene, la Principessa Stéphanie, Pierre Casiraghi con la moglie Beatrice Borromeo, Andrea Casiraghi con la moglie Tatiana Santo Domingo. Tra gli invitati, anche Alexandra di Hanover, figlia della Principessa Carolina e del suo secondo marito,, il fratellastro dello sposo Louis Giacobetti e il cugino, Thomas Langmann.

Gli invitati erano circa 300; nel menù piatti stagionali e insalate, tè e torte all'arancia.

Charlotte Casiraghi (32 anni) e Dimitri Rassam (37 anni, figlio dell'attrice e modella Carole Bouquet) hanno un bambino, Baltahazar, di sei mesi; Charlotte è anche madre di Raphael, 5 anni (il padre è l'attore Gad Elmaleh).

Charlotte, somptueuse portant le collier de sa grand-mère #GraceKelly