Appuntamento martedì 8 giugno al Théâtre des Variétés di Monte Carlo con il concerto Tammurrianti World Project, progetto musicale dei musicisti Emidio Ausiello e Michele Maione.

L’idea è nata dall’esigenza di presentare in forma di spettacolo, la tammorra, strumento principale della tradizione del Centro e Sud d’Italia, che accompagnava il duro lavoro dei campi, ma era anche il mezzo per l’approccio amoroso.

La tammorra è un grande tamburo a cornice rotonda che vanta origini antichissime ed è usata da sola e con altri strumenti a percussione per accompagna il canto e il ballo tradizionale, la “Tammurriata”, le cui origini si perdono nella notte dei tempi delle antiche danze greche e, probabilmente, delle genti campane come i Sanniti.

Emidio Ausiello e Michele Maione da tempo ne diffondono lo studio fra i giovani in forma didattica, sia attraverso seminari e workshop che tramite video. I due artisti, accompagnati in scena da Andrea e Enzo Esposito, propongono un concerto che vede il fondersi di antiche sonorità tradizionali a varie espressioni musicali più moderne: alchimie nuove nascono così da rielaborazioni e contaminazioni con altri ritmi, in un crescendo di ottimismo

Il concerto è organizzato dalla Dante Monaco con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia.

Radio Monte Carlo è radio ufficiale