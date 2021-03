Celebrando Dante: l'evento a Monaco e le curiosità sul poeta

L'italia celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, scomparso a Ravenna il 14 settembre 1321. Ecco alcune curiosità sulla sua vita:

-1 La memoria - Il poeta disponeva di una memoria prodigiosa. Va anche detto che durante i suoi tempi le tecniche mnemoniche erano materia di studio.

- 2 L'epilessia- Secondo alcuni studiosi, Dante avrebbe sofferto di epilessia. Che motiverebbe anche i frequenti svenimenti di cui parla nella Divina Commedia.

3 - Il vero nome - Il poeta era stato battezzato come Durante, ma decise di rendere il suo nome più breve e di farsi chiamare Dante, nome con cui è passato alla storia.

4 - Il suo aspetto fisico - Poco si sa di come apparisse effettivamente il poeta. Pare comunque certo che non fosse molto alto e che in vecchiaia fosse afflitto dalla gobba.

5 - La condanna a morte - Nell'Italia divisa tra Guelfi e Ghibellini, Dante si schierò con i Guelfi Bianchi e, quando i Guelfi Neri presero il potere a Firenze, fu condannato a morte. Fuggì prima che la sentenza (il rogo) fosse eseguita.

6 - Il rango di cavaliere - Dante era un cavaliere e prese anche parte ad alcuni combattimenti, guerreggiando a cavallo.

Nell’ambito delle celebrazioni dantesche, l'Associazione Dante Monaco, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e il Servizio Diocesano della Cultura di MonteCarlo, celebra il primo Dantedì a Monaco. La scelta del giorno simbolo è caduta sul 25 marzo, secondo gli studiosi possibile inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia. Per l'occasione, la Dante Monacoha organizzato il Recital Concerto “Iter amoris” (Chiesa di Saint-Charles, 25 marzo, ore 17). Ideato e interpretato dal regista, drammaturgo e attore Pietro Conversano, il Recital Concerto sarà accompagnato da elementi di due gruppi di musica antica: l’Ensemble L’Ambroisie con la direzione di Marie-Claire Bert e il duo Flor-Enversa specializzato nella lirica cortese dei Trovadori dell’Occitania del Medioevo.

Dante fu poeta dell’Amore e dell’eterno e il suo viaggio oltremondano può essere interpretato come una rieducazione all’amore: da sentimento che trova in sé la propria giustificazione e il proprio fine, a forza che tocca l’animo per elevarlo al di là dell’effimero. La Divina Commedia così come era cominciata si chiude con la parola amore: “….l’Amor che move il sole e l’altre stelle”.