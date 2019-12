Grandi applausi, emozioni e un coro di mille voci

Grande festa al Grimaldi Forum di Monte Carlo il 13 dicembre, per gli auguri natalizi del Comites, dedicata agli italiani di Monaco e ai tanti monegaschi le cui origini, affettive e familiari, sono indissolubilmente legate all’Italia.

Sul palco, il conduttore e Presidente del Comites Ezio Greggio, Maurizio DiMaggio e l’emozionante concerto dei 180 cantanti dell’Italian Gospel Choir, diretti dal Maestro e cantante Alessandro Pozzetto e dal Presidente della formazione musicale Francesco Zarbano.

«Ne è valsa la pena - ha dichiarato Ezio Greggio al termine dello spettacolo - Ringrazio di cuore tutti i membri del mio Comites per l’impegno, S.E. l’Ambasciatore d’Italia a Monaco Cristiano Gallo per il grande supporto, tutte le autorità monegasche che hanno accettato il nostro invito e ringrazio soprattutto il pubblico per la partecipazione e per i tanti applausi che ci hanno dedicato. Per noi è la testimonianza più tangibile del successo della serata che abbiamo voluto organizzare quest’anno».

Presenti il Segretario di Stato Jacques Boisson, l’Ambasciatore d’Italia S.E. Cristiano Gallo. Monsignor Bernard Barsi, Arcivescovo di Monaco e Laurent Anselmi, Ministro degli Esteri e della Cooperazione.

Tra i momenti significativi della festa c’è stato il grande applauso iniziale dedicato ad Ezio Greggio, balzato sulle prime pagine di tutti i principali quotidiani e telegiornali italiani, per il suo appoggio a Liliana Segre, testimone dell’Olocausto, alla quale era stata rifiutata la cittadinanza onoraria di Biella.

L’Ambasciatore d’Italia S.E. Cristiano Gallo e Ezio Greggio