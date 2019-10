Un corso di laurea su Beyoncé

Adesso la figura di Beyoncé ha perfino ispirato un corso di studi presso la Rutgers University, nel New Jersey. Le lezioni, battezzate “Politicizing Beyoncé” traggono spunto dalla carriera dell’artista per analizzare i concetti di razza, genere sessuale e politica negli Stati Uniti. Il corso rientra nell’attività promossa dal Department of Women and Gender Studies. In un’intervista rilasciata al giornale dell’università, il Rutgers Today, Kevin Allred, docente del corso su Beyoncé, ha spiegato che durante le lezioni si studiano i video e le canzoni dell’artista, paragonandole alle opere di influenti femministe afroamericane, come la scrittrice e Premio Pulitzer Alice Walker (suo il romanzo “Il colore viola”) e l’abolizionista e attivista politica dell’Ottocento Sojourner Truth. «Beyoncé ha di sicuro spinto oltre i confini della musica la sua personalità. Mentre gli altri artisti si limitano semplicemente a pubblicare dei dischi, lei sta creando una sorta di narrazione intorno alla sua vita, alla sua carriera e alla sua immagine» ha dichiarato Allred, che conduce in classe discussioni sul tema del controllo del proprio aspetto (Beyoncé decide da sola, o è manipolata da altri?) e del corpo (quello dell’artista è uno stereotipo o invece dà valore alla figura femminile?). «È importante spingere gli studenti a non essere consumatori passivi e a guardare invece in modo critico quel che seguono e che li appassiona. Quando gli allievi non seguono le discussioni teoriche o i testi troppo spinosi, è meglio coinvolgerli parlando del mondo che li circonda». La Rutgers University offre anche un altro corso dedicato a una star della musica, Bruce Springsteen. Le lezioni analizzano i riferimenti biblici nelle sue canzoni. È dedicato invece a Jay – Z un corso della Georgetown University, chiamato “The sociology of hip hop: the theodicy of Jay-Z”.