25 novembre: Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un fenomeno ancora troppo diffuso che ancora oggi presenta dati preoccupanti. Basti pensare che in tutto il mondo una donna su tre (dai 15 anni in su) è vittima di violenze.

Questa giornata, istituita nel 1999 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, mira a sensibilizzare ed informare sul fenomeno per combatterlo. Per violenza sulle donne non si intende solo la violenza fisica, ma anche i traumi di natura psicologica, come le discriminazioni e lo stalking, che molto spesso si verificano proprio tra le mura domestiche.

Per l'occasione in tutta Italia vengono organizzati numerosi dibattiti ed eventi a tema.

A Milano, città molto attiva nella lotta alla violenza sulle donne, gli eventi sono iniziati già sabato 23, dal Muro delle Bambole contro il femminicidio promosso da Jo Squillo, Francesca Carollo e Giusy Vesace presso la Casa delle Arti Alda Merini al concerto sinfonico della Young Talents Orchestra EY diretta dal Maestro Carlo Rizzari che si terrà questa sera al Teatro Elfo Puccini di Milano. Il calendario completo degli eventi è disponibile sul sito ufficiale del comune di Milano.

A Roma, dopo la serie di eventi iniziati già lo scorso sabato, l'organizzazione proseguirà oggi con altre importanti iniziative: dalla mostra "Come rami intrecciati" alla Casa della Memoria e della Storia al progetto artistico "Corrispondenza". Anche in questo caso il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito del comune di Roma.

Infine a Napoli, per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne, si terranno fino ad oggi eventi come la performance interattiva "Lenzuolo sospeso" dell'artista Silvia Capiluppi, seminari gratuiti, corsi di prevenzione difensiva e tecniche di difesa personale. Il calendario completo degli eventi è disponibile, anche in questo caso, sul sito del comune di Napoli.

Per celebrare la Giornata, Wella, System Professional e ActionAid hanno lavorato insieme per sostenere il progetto "Lei" per favorire inclusione sociale e indipendenza socio economica per le donne vittime di violenza. Inoltre l'organizzazione Refuge ha lanciato una campagna per spingere le donne a denunciare.

(Credits photo: Getty)