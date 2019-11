Chi prepara l'albero di Natale in anticipo è più felice

Sei di quelli che non riescono proprio ad aspettare l’8 dicembre per fare l’albero e addobbare tutta la casa in pieno stile natalizio con fiocchi, coccarde e lucette variopinte? Abbiamo una buona notizia per te: questa voglia di iniziare a festeggiare presto ti rende più felice degli altri, non solo nell’attesa del 25 dicembre ma anche durante le feste. A dirlo sono degli specialisti che ci hanno spiegato perché è consigliabile predisporre subito gli addobbi natalizi e iniziare a festeggiare con largo anticipo.

Chi comincia presto a preparare la casa per Natale stimola i ricordi positivi dell’infanzia e si allena a essere più leggero degli altri, vivendo così le feste in modo più allegro e spensierato. “Le feste natalizie hanno il merito – ha spiegato la psicoterapeuta Paola Gaetano – di contribuire a riaccendere i ricordi positivi, magari di persone care ancora vive. Guardare l’albero decorato fa venire in mente com’era la vita quando insieme si aspettavano i regali da scartare”. Anche lo psicologo inglese Steve McKeown conferma questa teoria, spiegando che l’atmosfera natalizia aiuta a mantenere intatto il rapporto con la nostra infanzia e allontana tutti i pensieri negativi legati alle responsabilità della vita adulta. “In un mondo pieno di stress e ansia, la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all’infanzia – ha spiegato McKeown – e le decorazioni sono semplicemente un'ancora alle emozioni e all'eccitamento di quando eravamo bambini”.

Via libera quindi a tutti i nostri bambini interiori che hanno voglia di vivere la vita con gioia e speranza e di condividere tanti bei momenti insieme alle persone più care. Se avevi bisogno di una motivazione per iniziare ad addobbare la tua casa per le feste, non sappiamo cos’altro aggiungere per convincerti a colorare di oro, rosso e verde ogni stanza. “Il Natale è un ritorno a una dimensione di dolce attesa – ha sottolineato ancora Paola Gaetano – in cui tutti gli impegni vengono sospesi per stare insieme. Le feste sono bellissime, se vissute in questo modo”. Quest’anno non cadere nel Christmas Blues – la tristezza provata da chi non ama il Natale per colpa magari di ferite passate – ma lasciati travolgere dai canti e dalle luci per concludere l’anno in bellezza.

