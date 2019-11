Bradley Cooper cerca una fidanzata!

Dopo la rottura con la modella Irina Shayk, avvenuta qualche mese fa, Bradley Cooper sembra finalmente pronto ad aprire nuovamente il suo cuore all'amore.

A rivelarlo è stato il settimanale americano Life&Style Magazine, secondo il quale il divo di "A Star is born" negli ultimi tempi avrebbe cominciato a frequentare nuove donne (tentando, ovviamente, di farlo con la massima discrezione).

Tuttavia, dal momento che ultimamente si sta occupando molto di sua figlia Lea, ne consegue che le nuove persone che si ritrova ad incontrare più spesso siano prevalentemente le mamme degli altri bambini. E a quanto pare sarebbero proprio delle madri single di New York le donne che l'attore ha frequentato nell'ultimo periodo.

Il magazine, però, precisa che fino ad ora, nonostante i tentativi, non sia ancora scattata la scintilla. E se anche questo dovesse accadere, certamente in questo particolare momento per Bradley la priorità continuerebbe ad essere la sua piccola Lea.

L'attore, infatti, dopo mesi di intenso lavoro per la produzione del suo ultimo film ed un periodo sentimentale piuttosto travagliato, si sta finalmente godendo lo status di papà single. E, a quanto pare, la cosa lo rende molto felice.

(Credits photo: Getty)