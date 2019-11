3 insoliti itinerari in treno, spettacolari in ogni stagione

I viaggi in treno hanno un fascino molto particolare e per fortuna di recente stanno tornando molto di moda gli itinerari slow, dove scoprire tante tappe diverse dal solito in modo più lento, comodo e originale. In tutto il mondo esistono linee ferroviarie super veloci ma anche stazioni e percorsi più “vintage” e incantevoli dove si incontrano arte e natura in modo straordinario.

In Italia esiste una Transiberiana che va da Sulmona a Isernia, per fare un viaggio tra le montagne, i parchi e le riserve naturali di Abruzzo e Molise con le loro strette gole. Il percorso dura circa due ore e mezza ed è bellissimo in qualsiasi periodo dell’anno per visitare piccoli borghi di montagna con le loro tradizioni, l’arte e le storie antichissime tramandate dalle famiglie che ancora vivono qui.

Tra Oslo e Bergen, in Norvegia, si trova la linea ferroviaria Bergensbanen, che si percorre in poco più di 6 ore. D’estate potrete ammirare il verde delle montagne, i laghi e i caratteristici fiordi mentre in inverno sarà la neve a portarvi dentro la magia delle terre scandinave. La costruzione della ferrovia è terminata nel 1909 e oggi è possibile viaggiare sui treni in quattro orari diversi per visitare tutte le 22 fermate previste dal percorso.

Gli amanti del surf non possono farsi scappare la Pacific Surfliner che collega San Diego a San Luis Obispo, nel Sud della California. I paesaggi di cui potrai godere dal tuo finestrino sono molto panoramici e potrai attraversare tutta la costa statunitense per esplorare città come Grover Beach, Santa Barbara, Los Angeles, Santa Ana e Sorrento Beach. L’itinerario completo dura circa 6 ore e percorre in totale 365 chilometri di paesaggi perfetti per surfare in ogni angolo.

(Foto Getty Images)