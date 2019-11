Black Friday 2019. Tutto quello che c'è da sapere

Il Black Friday si è ormai affermato anche in Italia e da anni aspettiamo questo giorno per lanciarci alla ricerca della promozione più conveniente.

Quest'anno la giornata degli acquisti scontati più pazzi dell'anno cade venerdì 29 novembre.

Ma da dove arriva questa "ricorrenza" e soprattutto, come si fa a trovare le migliori offerte presenti in rete?

Partiamo dalle origini. L'idea del Black Friday è nata in America per iniziativa della catena di negozi Macy's che, nei primi anni ‘20, pensò di indire degli sconti speciali pre-natalizi. Ma è solo negli anni ‘80 che l’evento è diventato una vera e propria ricorrenza nazionale che cade, ogni anno, esattamente dopo il Giorno del Ringraziamento.

Pian piano questo evento ha preso piede in tutto il mondo (Italia compresa) attestandosi come la ricorrenza più attesa dell'anno per acquistare in rete prodotti a prezzi scontatissimi, in particolare nei settori tecnologia, arredamento e abbigliamento. Questa giornata, inoltre, apre ufficialmente la stagione degli acquisti natalizi.

Come sfruttare quindi al meglio questa giornata per fare shopping e non perdersi le offerte migliori? Innanzitutto bisogna sapere che online il Black Friday comincia ufficialmente allo scoccare della mezzanotte tra giovedì e venerdì, anche se alcuni negozi pubblicano delle offerte in anteprima.

Per non perdersi le migliori offerte, che solitamente vanno in sold-out nel giro di pochi minuti, può essere utile consultare app e siti di comparazione. Oppure, per chi non vuole attendere, ci sono anche gli Early Birds discount che fanno partire le promozioni in netto anticipo.

Giocare d’anticipo, inoltre, sondando le promozioni su volantini e portali dedicati, può essere la scelta più saggia. Anche aver chiaro cosa si intende acquistare può essere un enorme vantaggio, magari stilando una sorta di wishlist con i prodotti già analizzati e giudicati adatti alle proprie esigenze.

Infine, per essere rapidi, conviene avere già a disposizione un valido sistema di pagamento online, per evitare ad esempio di ritrovarsi al momento dell’acquisto con la prepagata scarica!

(Credits photo: Getty)