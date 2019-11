La lingua italiana? Merita un museo!

La lingua italiana è ricca di storia e bellezza e meriterebbe un museo che ne celebrasse l'importanza e il valore. E' partendo da questa idea che un gruppo di linguisti, scrittori, musicisti e attori ha firmato una petizione per la creazione di un museo interamente dedicato alla nostra lingua madre.

L'iniziativa è stata promossa dal gruppo di lavoro coordinato dal linguista Luca Serianni, organizzatore nel 2003 della mostra (voluta dalla Società Dante Alighieri) "Dove il sì suona" agli Uffizi di Firenze.

La prima firma è quella di Giuseppe Antonelli, professore ordinario di Linguistica italiana all'Università di Pavia, impegnato da tempo nel progetto di un museo dedicato alla lingua italiana, argomento al quale ha dedicato il saggio "Il museo della lingua italiana".

Il professor Antonelli ha spiegato ad AdKronos che «In quel libro immaginavo molto concretamente il museo strutturandolo su tre piani, rispettivamente per l'italiano antico, l'italiano moderno e l'italiano contemporaneo»... A essere coinvolte nell'idea sono anche l'Accademia della Crusca, l'Accademia dei Lincei, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana e la Treccani.

Il professor Antonelli ha concluso:«Il museo al quale pensiamo è un centro culturale attivo, dove ci sia un auditorium per la canzone, la musica, il teatro e l'opera lirica. Un luogo in cui ci sia una parte dedicata alla gastronomia e una parte dedicata alla moda. Nel mondo esistono altri musei della lingua. Il più grande è stato quello della lingua portoghese a San Paolo del Brasile. Inaugurato nel 2006, e andato in fiamme nel 2015, il museo ora è in fase di ristrutturazione. In meno di 10 anni ha ospitato 3,9 milioni di visitatori».

