La Regina Letizia di Spagna: lezione di stile al Prado

Il Museo del Prado di Madrid ha appena compiuto duecento anni. Portati benissimo (anche Google ha voluto ricordare l'evento dedicandogli un doodle), tra dipinti di bellezza mozzafiato (Tiziano, Goya, Velazquez, Rembrandt) e grandi esposizioni.

Ai festeggiamenti ha preso parte anche la Regina Letizia di Spagna, insieme alla suocera, Sofia di Spagna. Le due Reali hanno anche visitato la pinacoteca dove si è tenuta l'inaugurazione della mostra dedicata a Goya.

Per l'occasione, la Regina Letizia ha indossato un abito dal mood tipicamente autunnale, a piccoli fiori sui colori del foliage. Semplice e sofisticato al tempo stesso. Dimostrando inoltre di saper portare con disinvoltura e suprema eleganza proprio gli outfit floreali, come già mostrato per l'incoronazione dell'Imperatore Naruhito.