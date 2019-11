Baby Louis a scuola di musica canta con mamma Kate

Come tutti i bambini della sua età, anche il Principino Louis d’Inghilterra ha tantissima fantasia e da poco ha iniziato un corso di musica. Nell’attesa di iniziare l’asilo, mamma Kate ha deciso di farlo divertire tra gli strumenti musicali, attività in grado di sviluppare la parte del cervello dedicata alla creatività e all’estro. Ha solo un anno e, quindi, la Duchessa di Cambridge lo accompagna alle lezioni di gioco, come farebbe qualsiasi altra mamma.

La scuola scelta dai reali è la Monkey Music School di Londra, che accoglie i bambini dai 3 mesi che vogliono cimentarsi in questa nobile arte. Le lezioni si svolgono nella più totale tranquillità e libertà. I più piccoli hanno il “compito” di cantare e ballare insieme ai genitori, creando così un ambiente favorevole alla socialità. Non solo i bimbi, ma anche i genitori in questo modo possono stringere legami e confrontarsi con gli impegni relativi alla crescita di un figlio.

Ogni lezione di musica costa 12 sterline e l’associazione è stata fondata da un’insegnante della scuola frequentata dai fratelli del piccolo Louis, George e Charlotte. Kate Middletlon è davvero instancabile, oltre a trovare il tempo per ballare e cantare con il figlio più piccolo, si concede anche qualche momento di relax con le amiche.

(Foto Getty Images)