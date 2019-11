Lady Diana: il segreto del celebre abito con cui incantò Travolta

E' un'immagine indimenticabile: Lady Diana che volteggia tra le braccia di John Travolta, durante un ricevimento alla Casa Bianca, alla presenza del Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan e della moglie Nancy.

E' il 9 novembre 1985: Lady Diana è una figura da fiaba, indossa un abito lungo blu notte, davvero regale, e un eccezionale collier.

L'abito, disegnato dallo stilista londinese Victor Edelstein e ispirato alla moda edoardiana, viene battezzato“Travolta dress” e passa alla storia.

Adesso il Travolta Dress viene battuto all'asta, a Londra, il 9 dicembre, presso la Kerry Taylor Auctions, con un prezzo base di 350.000 sterline. E l'allora assistente di Lady Diana, Paul Burrell, rivela un piccolo segreto legato alla Principessa e a quella serata alla Casa Bianca. Perché pare che Lady Diana abbia chiesto un regalo speciale a Nancy Reagan, o meglio, un ballo speciale. Ma non con John Travolta, la stella della "Febbre del sabato sera". Lady Diana avrebbe voluto danzare con la grande etoile russa Mikhail Baryshnikov.

Non fu possibile soddisfare questo desiderio: e John Travolta diede il via alle danze con la Principessa. Ancora oggi, l'attore ricorda quel momento: «Dopo che Nancy Reagan si fu allontanata, andammo in mezzo alla sala. Le misi la mano sulla schiena. Presi la sua e gliela abbassai un po’. Era più alta di me, infatti. La guardai per dirle con gli occhi che doveva stare tranquilla, che tutto sarebbe andato per il meglio… Se potessi tornare indietro e indicare il mio momento migliore negli Anni Ottanta, sceglierei quando ho ballato con Lady Diana alla Casa Bianca. È stato uno dei momenti più alti della mia vita. Probabilmente il migliore di quel decennio»…