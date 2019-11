Ti svegli la mattina prima che suoni la sveglia? Ecco perché

La mattina il suono della sveglia è sempre un dramma. Quel suono è davvero fastidioso e vorremmo che la settimana non iniziasse mai per non sentirlo. Ci sono persone, poi, che aprono gli occhi prima che suoni. È come se il nostro cervello andasse in cortocircuito e proprio non ce la facciamo a riprendere sonno e a dormire qualche minuto in più. Ma perché succede tutto questo?

Il motivo è presto detto. Tutto dipende dal nostro orologio biologico, quello che regola il ritmo sonno-veglia. A dirlo è una ricerca pubblicata sulla rivista Science. La responsabilità di questo comportamento è da attribuire al gene della sveglia, o meglio il gene KDM5A, che si attiva nel momento esatto in cui dobbiamo lasciare il letto e iniziare la nostra giornata piena di impegni. Cerchiamo di spiegare in maniera semplice come funziona l'orologio biologico.

L'orologio interno deve la sua attività alla proteina Period (Per), che raggiunge il suo massimo durante la mattinata, proprio quando ci svegliamo. Pian piano nella giornata, questa proteina si rallenta e i suoi livelli minimi arrivano alla sera, quando si avverte la sensazione di sonno. Al mattino entra in gioco il gene KDM5A, che ha lo scopo di codificare la proteina JARID1a, che a sua volta riattiva il circuito biochimico Per. E così ci svegliamo. Se abbiamo abitudini costanti, ovvero se ci addormentiamo e svegliamo sempre alla stessa ora, il nostro corpo si abitua e segue uno schema fisso. È per questo motivo che apriamo gli occhi anche prima che suoni la sveglia. O anche senza di essa.

Conoscere come funziona il ritmo sonno-veglia è importante nella cura di problemi come l'insonnia o l'Alzheimer. "Gran parte della salute e del benessere dipende dalle ore di sonno. Ora che abbiamo identificato JARID1a nell’attivazione del nostro ciclo diurno, abbiamo una strada completamente nuova per esplorare perché i ritmi circadiani di alcune persone sono disattivati ​​e forse per trovare nuovi modi per aiutarli", ha spiegato uno degli autori dello studio.

Se abituiamo il nostro organismo ad addormentarsi e a svegliarsi sempre alla stessa ora in maniera naturale, possiamo vivere in maniera meno traumatica il momento della sveglia. Provate ad aprire gli occhi con la luce del sole: avvertirete benefici per tutto il giorno.

(Foto Getty Images)