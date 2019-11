Bebe Vio conquista la sua quinta Coppa nel Mondo consecutiva!

Il nostro orgoglio italiano si chiama Bebe Vio. L'atleta veneta ha stravinto nel fioretto femminile categoria B, ad Amsterdam in Olanda. Un successo che arriva dopo una mare di riconoscimenti importanti: questo per lei è la sua quinta Coppa del Mondo consecutiva.

Senza troppe difficoltà, Beatrice ha battuto la cinese Zhou Jingjing per un punteggio di 15-4. Lo stesso risultato anche in semifinale, quando la nostra ragazza ha eliminato l'avversaria più forte e temibile, la russa Irina Mishurova. Questo campionato è stato soddisfacente anche per gli altri azzurri presenti alla competizione.

Hanno vinto, infatti, anche Andrea Mogos (bronzo nel fioretto femminile categoria A) e Gianmarco Paolucci (bronzo nella gara di sciabola maschile categoria B). Nella sciabola, invece, ha trionfato Rossana Pasquino. Ed è proprio a lei che Bebe lascia un pensiero dopo essere uscita nei quarti di finale: "Per ora sciabolo meglio con le bottiglie, ma presto mi prenderò le mie soddisfazioni anche in pedana! L’emozione più grande di ieri è stato l’oro di di Rossana Pasquino. Quando vince una compagna di squadra vince tutta l'Italia! E oggi… sotto col fioretto".

Queste parole non fanno altro che confermare il cuore immenso e la grandissima sportività di questa giovane donna, che con il suo sorriso ha conquistato tutti.

