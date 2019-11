I nonni che si occupano dei nipoti vivono 5 anni di più. La scienza conferma

I nipoti allungano la vita. Proprio così, i nonni babysitter hanno un'aspettativa di vita più lunga rispetto ai coetanei che non si occupano dei più piccoli. Lo rivela una ricerca, svolta a livello internazionale e pubblicata su Evolution and Human Behavior. Ecco quanto è emerso.

I nonni che accudiscono i nipotini vivono in media 5 anni di più di chi non lo fa. I bambini sanno come far divertire e questo fa bene al cuore, alla testa e al fisico delle persone più anziane. Lo studio è stato condotto su 500 persone di età compresa tra i 70 e i 103 anni, intervistate tra il 1990 e il 2009, di cui sono stati analizzati i tassi di mortalità. E' emerso che chi teneva i bambini ai genitori che lavoravano, dopo 10 anni dalla prima intervista, era ancora in vita. I nonni, invece, che non erano stati di aiuto in nessuno modo, erano deceduti dopo circa 5 anni.

Non è difficile pensare a come sia più felice la vita di una persona che si occupa di un bambino piccolo. L'amore incondizionato, il divertimento, la spensieratezza, il fatto di tenersi occupati: sono questi gli elementi che fanno bene ai nonni babysitter.

C'è un però. Pensare troppo ai nipoti può essere fonte di stress: "Un moderato livello di coinvolgimento ha effetti positivi sulla salute degli anziani. Ma altri studi precedenti hanno dimostrato che un coinvolgimento troppo intenso è causa di stress, che provoca effetti negativi sulla salute fisica e mentale".

