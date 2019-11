Robbie Williams e tutte le altre star senza cellulare

In un mondo sempre più iper-connesso e in cui ogni attività umana sembra passare attraverso gli smartphone, fa davvero notizia scoprire che alcune celebrità vivono benissimo senza possedere un telefono cellulare.

Tra loro c'è Robbie Williams, che dichiarato al Guardian: «Ho con me sempre il mio computer e ho sempre a disposizione una linea wi-fi. Mi sono liberato del telefonino semplicemente perché non mi piace». E i social? La risposta è pronta (dichiarazione rilasciata a Metro UK): «I miei social sono gestiti da altre persone, io non ne ho né la voglia né il tempo e francamente nemmeno l'interesse per farlo».

Robbie ha anche ammesso di «non conoscere nemmeno la password per accedervi e forse è meglio così, altrimenti chissà cosa scriverei... sono un impulsivo. Così scrivo per email al mio team per indicargli in generale cosa scrivere sui social e il tutto procede così, in modo molto tranquillo». Robbie, per sua stessa ammissione, è rimasto «all'epoca d'oro del Nokia 3310... Se devo chiamare qualcuno ho il mio telefono fisso a casa, altrimenti mando mail e considero tutti i fissati con i social dei poveri sociopatici impegnati a vivere una vita virtuale. Io preferisco la realtà».

Anche Elton John non possiede uno smartphone: «Non puoi permetterti di perdere la pazienza e comportanti malissimo, e io l'ho fatto numerose volte, senza che qualcuno sia in grado di documentare le tue azioni. Sfortunatamente la tecnologia ha cambiato tutto e ora uscire è diventato uno sforzo».

Stupisce che anche Kanye West, marito di Kim Kardashian (che ha costruito la sua carriera sui social) abbia utilizzato per anni solo un vecchio telefono degli Anni Quaranta. Infine, dopo aver acquistato uno smartphone, lo ha abbandonato nel 2018, con un tweet d'avviso: «Per chiunque abbia provato a mandarmi messaggi o chiamate nelle ultime 2 settimane: mi sono sbarazzato di quel coso per potermi concentrare sulla mia musica».

A rinunciare allo smartphone sono stati tra gli altri il celebre regista Werner Herzog («non mi piace essere a disposizione in ogni momento. E allo stesso tempo mi piace sapere che nessun hacker e nessun governo ostile possono rintracciarmi») e l'attore Eddie Redmayne, che possiede un telefonino, ma senza accesso a Internet.