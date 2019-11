Meghan e Harry. Natale a Los Angeles, mentre la Regina cerca di riunire i Windsor

«Quest’anno le loro altezze reali trascorreranno le loro vacanze come nuova famiglia con la madre della duchessa, Doria Ragland». Così Buckingham Palace ha confermato ufficialmente la notizia secondo la quale il principe Harry e sua moglie Meghan Markle trascorreranno le vacanze di Natale negli Stati Uniti, lontano dalla famiglia reale e dal luogo in cui solitamente si riunisce nel periodo natalizio, a Sandringham House.

La notizia, visto il momento molto delicato per i Windsor (dopo le dichiarazioni di Meghan ed Harry nel documentario girato per la rete ITV), è stata interpretata da alcuni tabloid come una sorta di "esilio" dei due duchi. E proprio per evitare pettegolezzi di questo tipo, il comunicato ufficiale divulgato dalla casa reale ha tenuto a precisare che «questa decisione è in linea con precedenti già stabiliti da altri membri della famiglia reale e ha l’appoggio di sua maestà la regina».

Dunque i Sussex, dopo l'impegno ufficiale di Harry previsto per domenica prossima, si recheranno negli Stati Uniti per trascorrere il giorno del Ringraziamento con la madre della duchessa e qui resteranno anche per le feste di Natale, il tutto con l'approvazione di Elisabetta II.

Per il principe sarà il primo Natale lontano dalla sua famiglia d'origine, visto che nel 2017 (da fidanzati) e nel 2018 (da sposati) la coppia è rimasta con la royal family. L'idea di una rottura tra quelli che una volta venivano definiti i «Fantastici Quattro» si fa sempre più insistente, dopo le recenti dichiarazioni di Harry, che non ha esitato a confermare che lui e suo fratello in questo momento "stanno percorrendo strade diverse".

Intanto, però, la Regina continua ad impegnarsi per riportare la pace in famiglia: fa regolarmente visita ai Sussex ogni volta che è di passaggio per Frogmore Cottage e, come rivelato da un insider al Daily Express, "fa di tutto per guidare i duchi attraverso le loro difficoltà con la stampa".

(Credits photo: Getty)