Cambio di stagione. Ecco perché abbiamo sempre fame

Con l'arrivo dell'autunno, il brusco abbassamento delle temperature mette tutti a dura prova, anche il nostro metabolismo.

Se anche voi siete tra coloro che in questo periodo hanno continuamente fame e a resistere davanti a un dolcetto neanche ci provano, non sentitevi soli.

Si tratta infatti di una reazione comune, tanto fisica quanto psicologica, che colpisce anche i più ossessionati dal mangiare sano ed aumenta il rischio di recuperare tutti quei chili faticosamente persi prima dell'estate.

Il cosiddetto comfort food diventa il compagno insostituibile di serate e interi weekend passati sotto la coperta e di fronte alla tv.

Le motivazioni principali sono da ricercare sì nel cambio di stagione, ma anche in una reale necessità dell'organismo che si verifica soprattutto quando non c'è il giusto bilanciamento tra carboidrati e proteine.

La spiegazione degli esperti è piuttosto semplice: «Si tratta di richiamo metabolico: quando inizia a far freddo, il corpo cerca di accumulare grasso e per questo si è più tentati dai cibi ad alta intensità calorica».

Opporre resistenza sembra un'impresa impossibile, ma cercare di arginare questo stimolo non è poi così complicato. Il segreto sta innanzitutto nella colazione: una prima colazione abbondante e bilanciata, con il giusto apporto di proteine, carboidrati, frutta e ortaggi combatte il senso di fame reale, arginando di conseguenza il potere del richiamo del junk food.

A pranzo via libera ad un'insalatona con proteine come prosciutto, pesce, petto di pollo, lo stesso principio vale per la cena, da tenere però più leggera e da accompagnare con una tisana allo zenzero.