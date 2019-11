Raoul Bova svela una Torino mai vista. L'attore è infatti protagonista della serie tv “Giustizia per tutti”, in cui è un reporter accusato di un omicidio che non ha commesso e a causa del quale dovrà lottare per dimostrare la sua innocenza.

Oltre che per l’avvincente trama, questa serie tv sarà interessante anche perché mostrerà al pubblico la città di Torino non come tutti la conosciamo, ossia dal punto di vista turistico, ma da prospettive diverse e inedite: vedremo i quartieri reali, i locali più frequentati, gli angoli e i paesaggi più suggestivi e anche l’hinterland, sconosciuto ai più.

Il lato misterioso e affascinante del capoluogo piemontese ci viene raccontato dall’attore 48enne, entusiasta di questa nuova avventura professionale e felice anche di poter mostrare questa città con uno sguardo diverso. La fiction è stata presentata ieri proprio nel luogo in cui è ambientata: «Secondo me è una Torino inedita anche dal punto di vista televisivo – ha commentato l’attore – si va a esplorarne i posti più caratteristici, si va nella parte centrale, ma anche nei ristoranti più nascosti, dove ci sono delle realtà multietniche importanti, nelle quali c’è una ricchezza anche culturale. Devo dire che noi siamo stati accettati da tutti, sia nella periferia che al centro, ci hanno accolto veramente bene – ha sottolineato – non è una cosa da poco. Tanta gente mi ha mostrato anche un affetto personale».

Per girare questa fiction, Raul Bova si è praticamente trasferito nel capoluogo piemontese insieme a tutta la sua famiglia, dato che anche la sua compagna, l’attrice Rocío Muñoz Morales, fa parte del cast: «Anche a livello personale, oltre che lavorativo, mi trovo molto bene qui – ha dichiarato l’attore – perché questa città ha tutte le caratteristiche necessarie per vivere in serenità, con cultura ovunque e di ogni genere, dai ristoranti ai cinema, senza però l’affollamento delle grandi metropoli e anche per questo è possibile apprezzarla con più tranquillità. Torino potrebbe essere davvero un bel posto dove vivere, chissà, magari un giorno».

Raul Bova, insomma, ha subito il fascino di questa città stupenda e ora non resta che attendere per poterlo vedere in scena in questi luoghi che lo hanno conquistato.

“Giustizia per tutti” andrà in onda nel 2020 su Canale 5.

(Photo Credits: Getty Image)