La Principessa Charlene in Abruzzo nei luoghi colpiti dal terremoto

La Principessa Charlene di Monaco non ama la mondanità. Preferisce stare in famiglia, con i gemellini Jacques e Gabriella, o darsi da fare per giuste cause, con la Fondazione che porta il suo nome e non solo.

Ultimamente aveva fatto discutere la sua assenza da un evento mondano internazionale come l'incoronazione dell'Imperatore Naruhito in Giappone. Ma adesso, fedele al suo carattere schivo e al suo costante impegno benefico, la Principessa Charlene torna a far parlare di sé, e per un buon motivo: la consorte del Principe Alberto II si è recata in Abruzzo, nei territori sconvolti dal terremoto del 2016, per inaugurare una nuova scuola antisismica costruita grazie alle donazioni della Croce Rossa monegasca, di cui è Presidente.

Ad accogliere la Principessa, l'orgogliosa popolazione di Isola del Gran Sasso, in provincia di Teramo. Guarda la gallery: