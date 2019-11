Questi 5 cibi fanno dimagrire e ci rendono felici!

Sarebbe bello avere in dispensa cibi che fanno dimagrire. Se questa può sembrare una provocazione, sappiate che non è così. Esistono, infatti, 5 alimenti che aiutano a mantenere la linea. E c'è di più: mangiarli ci rende felici, grazie ai nutrienti di cui sono composti che risollevano l'umore. Perché non è detto che quando si è a dieta bisogna nutrirsi solo di cose tristi e senza sapore.

Il re degli alimenti che strizzano l'occhio alla dieta e rendono felici è cioccolato fondente almeno al 75%. Consumato nelle giuste proporzioni, infatti, non fa assolutamente ingrassare. Inoltre, grazie alle sostanze al suo interno, il cioccolato aumenta la produzione di endorfine, preziose per il benessere psicologico.

E poi ci sono le mandole da sgranocchiare qua e là durante la giornata. Questo alimento è ricco di triptofano, un ormone che accelera produzione di serotonina, utile per una maggiore sensazione di relax. Mangiando le mandorle, inoltre, il sistema nervoso funzionerà meglio, grazie alla presenza di potassio e magnesio. Ma non finisce qui. Questo cibo è un toccasana contro gli attacchi improvvisi di fame perché contiene molte fibre.

Un altro cibo che fa bene alla dieta e all'umore è il riso nero. Versatile e buonissimo, questo alimento contiene antiossidanti, fibre e triptofano. In questo modo la fame improvvisa verrà messa a tacere e il benessere arriverà alle stelle.

In dispensa non può mancare, inoltre, l'avocado. Questo frutto esotico ha molte proprietà benefiche. È ricco di grassi “buoni”e fornisce tirosina, utile per rendere il nostro corpo ancora più energico.

E ancora, i mirtilli. I polifenoli che contengono queste dolcezze hanno delle proprietà antinfiammatorie strabilianti. I liquidi in questo modo verranno drenati correttamente e anche il gonfiore sarà un lontano ricordo. Inoltre, i mirtilli aiutano l'organismo nello smaltimento delle tossine, e questo fa bene alla linea e all'umore.

Infine, il salmone. Ricco di zinco e di acidi grassi essenziali, come gli omega 3, è perfetto per la costruzione della massa magra del corpo.

Bene, ora che sapete quali sono i cibi che aiutano a dimagrire e rendono più felici, non avete più scuse. Insieme a una attività fisica adeguata, saranno preziosissimi alleati per il vostro benessere.

