Hugh Grant e Guy Ritchie: la foto che commuove!

La vita riserva sempre sorprese: per esempio, sapevate che i genitori di Hugh Grant e Guy Ritchie erano amici, e avevano prestato servizio nello stesso reggimento?

A rivelarlo è stato proprio Guy Ritchie, che ha ritrovato una foto in cui i due posavano insieme, e ha voluto ricreare quello stesso scatto d'epoca, accompagnandolo con questo post: «Questa prima foto è stata scattata 65 anni fa a Singapore, dove mio padre, il capitano John Ritchie, e il padre di Hugh Grant, il capitano James Grant, erano di stanza nello stesso reggimento, Seaforth Highlanders, e la seconda foto, scattata su un film ambientato a Londra 65 anni dopo, ha un nipote e due figli che ricreano l'immagine originale. Abbiamo scoperto per coincidenza che Rory Gibb, il nostro assistente alla produzione del film, è il nipote di uno dei protagonisti della foto originale. La somiglianza non mente. La terza immagine è di mio padre e mio nonno. Mio nonno, il maggiore Stewart Ritchie, morì nel 1940 in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi chiedo di dedicare un pensiero per gli uomini e le donne in uniforme che sono caduti mentre erano in difesa e al servizio degli altri».

Le foto sono state non a caso pubblicate in occasione del Remembrance Day, il giorno di commemorazione osservato negli ex paesi dell'Impero britannico per ricordare i soldati scomparsi durante la prima guerra mondiale e i conflitti venuti dopo.

(foto Getty Images)