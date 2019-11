Remembrance Day. Kate accanto alla Regina, ma Meghan dov'è?

La Famiglia Reale inglese si è riunita in occasione Remembrance Day, il giorno in cui l'Inghilterra celebra i caduti della prima guerra mondiale. Erano tutti presenti, dalla Regina Elisabetta, William e Kate, Harry e Meghan. Anche Carlo e Camilla e altri membri di Buckingham Palace si sono ritrovati alla Royal Albert Hall di Londra.

Gli uomini hanno preso parte alla parata di commemorazione, indossando la divisa militare, mentre le donne hanno assistito dall'alto. Carlo ha tenuto le fila e ha deposto la corona presso il Cenotafio di Whitehall. Ma un dettaglio non è sfuggito ai più: Kate Middleton e la Regina si trovavano una accanto all'altra in un balcone e con loro c'era anche Camilla, mentre Meghan Markle era in un altro balcone, insieme alla contessa di Wessex (moglie del figlio più piccolo di Elisabetta II). Come mai la scelta di separare le Duchesse?

Non si tratta di una questione legata ai dissapori che hanno investito William ed Harry negli ultimi tempi. I ben informati sanno che la divisione di Kate e Meghan riguarda piuttosto un fatto di etichetta. Accanto alla Regina ci sono le due donne eredi al trono in ordine di successione, prima Camilla, quindi Kate. La Duchessa di Sussex è "solo" la moglie del sesto erede al trono. Ecco perché si trovava in un balcone differente.

I balconi del Foreign & Commonwealth Office non offrono inoltre lo spazio sufficiente per accogliere tutti i Reali al completo, come accade invece in occasione del Trooping the Colour. Ecco spiegato il motivo della separazione. Del resto, quello del Remembrance Day è un momento molto importante e solenne per il regno e non poteva essere lo scenario di eventuali diatribe tra gli eredi al trono.

(Foto Getty Images)