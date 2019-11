Oggi la danza di Mercurio oscurerà il Sole. Ecco come vederla

E' uno dei più rari quanto suggestivi avvenimenti astronomici e si verificherà proprio oggi, lunedì 11 novembre.

Mercurio danzerà lungo il gigantesco disco del Sole, dando vita così a delle piccole eclissi. Si tratta di un fenomeno che si verifica solo 13 volte in un secolo e la prossima occasione per assistervi sarà nel 2032, quindi meglio non perdere l'occasione!

In tutto il mondo, astronomi ed appassionati si stanno organizzando per assistere all'evento che, in Italia, inizierà alle 13.35 e raggiungerà il suo culmine alle 15.20. Non sarà possibile osservare ad occhio nudo la "danza" di Mercurio sul Sole, serviranno un piccolo telescopio o almeno un binocolo e tutte le cautele necessarie per evitare danni agli occhi.

Non mancano le dirette streaming, proposte dal Telescopio Nazionale Galileo e dal Virtual Telescope.

L'ultima volta che si è potuto osservare il raro avvenimento era il 9 maggio 2016, anche se in realtà Mercurio passa costantemente fra la Terra e il Sole. Tuttavia, essendo la sua orbita inclinata rispetto a quella terrestre, è possibile osservarne il transito sul disco solare solo quando le due orbite si intersecano.

Oggi però "Mercurio è perfettamente allineato fra la Terra e il Sole" ha affermato l'astrofisico Gianluca Masi e, nel momento del transito, il più piccolo pianeta del Sistema Solare sarà distante 101 milioni di chilometri.

Guarda qui la diretta con il Virtual Telescope