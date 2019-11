Gina Schumacher. La cavalcata dedicata a papà Michael

Gina Schumacher, figlia del campione del mondo di Formula 1 Michael, è una campionessa di equitazione. La ragazza, che ha solo 22 anni, è un talento nella disciplina Reining, ovvero quella ispirata ai cowboy. Gina ha ereditato questa grandissima passione dalla madre Corinna e il talento dal padre. E ha incanto tutti anche in Italia, dove ha vinto un campionato di Freestyle a Verona. La gara è stata anche l'occasione per rendere un omaggio speciale al padre.

La ragazza si è presentata vestita di rosso, colore simbolo della Ferrari, con il casco in testa. E anche il suo destriero era vestito con un mantello rosso fiammante. Il pubblico si è emozionato subito, soprattutto perché Gina ha simulato un vero e proprio pit stop, con tanto di 8 meccanici al seguito. Un gesto bellissimo quello della figlia del 7 volte campione del mondo di Formula 1.

La 22enne è una promessa dell'equitazione. A soli 20 anni ha trionfato nel campionato mondiale e qualche tempo fa ha stravinto il titolo europeo a squadre con la Germania. Michael in sella alla sua macchina e lei in sella al cavallo. Buon sangue non mente e Gina sembra percorrere le stesse orme del padre.

Nel frattempo, qualche giorno fa la moglie Corinna ha rilasciato un'intervista dopo 6 anni di silenzio sulle condizioni del marito. Ha dichiarato che è in buone mani e stanno facendo tutti il possibile per farlo stare bene. Michael resterà un'icona del nostro tempo, per bravura e gentilezza, ed è per questo che non lascerà mai i nostri cuori.

(Foto Getty Images)