Quando Lady Diana spinse la matrigna giù dalle scale

Il suo ricordo è indelebile, niente e nessuno potrà mai cancellarlo dalla nostra mente. Lady Diana resta sempre un'icona di stile e personalità. È per questo che si continua a parlare di lei. A ravvivare la sua memoria arriva un documentario, dal titolo "Princess Diana’s 'Wicked' Stepmother". L'immagine che la pellicola dà di Lady D è, però, diversa dal solito.

Proprio come nelle favole, scopriamo che Diana aveva una matrigna con cui non andava d'accordo. Il suo nome era Raine McCorquodale, era figlia della celebre autrice di romanzi rosa Barbara Cartland e sposò il padre della Principessa di Galles, John. La madre di Lady Diana era scappata con un altro uomo quando lei aveva solo 7 anni. E questo episodio spinse la futura Principessa a stringersi ancora di più alla figura paterna. Diana amava immensamente suo padre. Era il suo principe azzurro. Da qui i contrasti con la nuova moglie, che in qualche modo le aveva portato via un sogno.

Il documentario racconta il difficile rapporto tra le due donne. E svela alcuni particolari che mai avremmo immaginato. Diana, che chiamava la "Acid Raine", la odiava.

Quando Raine arrivò nella dimora degli Spencer ad Althorp mise in vendita tutti i cimeli che conteneva. Cimeli che Diana amava, che avevano fatto parte della sua vita fino a quel momento e che rappresentavano per la futura Principessa di Galles gli affetti più cari.

I rapporti non buoni si videro anche al matrimonio tra Carlo e Diana: nella foto ufficiale con tutta la famiglia manca Raine. E poi ci fu un episodio choc. Era il 1989, e si stava celebrando il matrimonio di Charles Spencer (fratello di Lady D), al quale era presente anche la madre di Diana. A quanto pare, Raine stava trattando malissimo l'ex moglie del marito e la Principessa decise di spingerla già per le scale.

Questo fu il culmine negativo del loro rapporto. Poi le due donne si riavvicinarono. Quando papà John Spencer morì, Diana e Raine si videro con maggiore frequenza e fecero pace.

Ecco il trailer di "Princess Diana’s 'Wicked' Stepmother".

(Foto Getty Images)