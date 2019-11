Guide Michelin 2020: nuovo successo per la cucina italiana!

In occasione della presentazione della 65esima edizione della Guida Michelin al Teatro municipale di Piacenza, è stato annunciato il nome di un nuovo top chef italiano che si è aggiudicato le prestigiose tre stelle Michelin: si tratta di Enrico Bartolini, chef toscano approdato nel 2017 al "Mudec" di Milano.

Bartolini aveva già conquistato la prima stella nel 2010 e la seconda nel 2014.

Lo chef, condividendo la gioia con Remo e Mario Capitaneo e Sebastien Ferrara per Milano, e con Donato Ascani a Venezia, ha dichiarato di sentirsi "come se avesse vinto un oro olimpico", e ha aggiunto «È un onore aver riportato le tre stelle a Milano», facendo riferimento al fatto che la città ha perso il suo ristorante tristellato con il trasferimento nel 1993 di Gualtiero Marchesi in Franciacorta.

Con questo riconoscimento, sale dunque a 11 il numero di chef italiani con tre stelle. Nell'elenco definitivo di quest'ultima edizione ci sono diversi movimenti, tra uscite e new entry. Attualmente sono 35 i bistellati e 328 con una stella, per un totale di 374 ristoranti stellati in Italia.

La nuova guida, come riferito da Marco Do, responsabile della comunicazione in Italia, è un "volume che scotta": probabilmente facendo riferimento alle novità in essa contenute, tutte da scoprire.

Tra gli altri riconoscimenti assegnati durante l'evento, il premio Chef Mentor va a Gennaro Esposito della Torre del Saracino a Vico Equense; il premio Giovane Chef sponsored by Lavazza va a Davide Puleio del ristorante l'Alchimia di Milano; mentre il premio chef Donna è per Martina Caruso.

(Credits photo: Getty)