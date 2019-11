Catherine Deneuve ricoverata in ospedale

Catherine Deneuve non si è sentita bene ed è stata ricoverata in un ospedale di Parigi. A dare la notizia è stato il quotidiano francese Le Parisien, secondo cui la celebre attrice, 76enne, è stata colta da un grave malore durante la notte tra martedì e mercoledì e subito trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta ad esami approfonditi. Si parla di profonda stanchezza dovuta a eccessivo lavoro. In questo periodo, la Deneuve stava girando il film "De son vivant", di Emmanuel Bercot, con Benoît Magimel.