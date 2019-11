Leonor di Spagna: prove da regina

Leonor di Spagna un giorno sarà Regina (la prima, dopo oltre cento anni dal regno di Isabella II). E le sue prime prove mostrano che ha già il carattere necessario per questo ruolo.

L'Infanta Leonor, appena quattordicenne, ha già tenuto il suo primo discorso ufficiale in pubblico,in occasione dei premi Principessa delle Asturie (che è anche il suo attuale titolo) e si è mostrata capace e sicura di sé, conquistando i sudditi.

Adesso ha parlato anche in occasione della premiazione Fundación Princesa de Girona, a Barcellona. La città catalana è per ora percorsa dalle proteste di piazza degli indipendentisti (è stata bruciata pure una foto del Re Felipe).

Leonor non ha tradito le aspettative e ha parlato con compostezza, utilizzando spagnolo, inglese e arabo. Ha poi concluso il suo discorso pronunciando le sue prime parole in catalano: «Fin da piccole, sia a me che a mia sorella, i nostri genitori hanno parlato con affetto di Girona e della Catalogna. Grazie a loro, conosciamo molte aspetti della cultura catalana».

Re Felipe e la Regina Letizia sono apparsi visibilmente commossi, da bravi genitori orgogliosi della propria figlia. Guarda il video.

