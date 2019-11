Richard Gere di nuovo papà!

A soli nove mesi dalla nascita del piccolo Alexander, il primogenito di Richard Gere e della sua terza moglie Alejandra Silva, la coppia sembra essere nuovamente in attesa. A rivelare la notizia è stato il tabloid spagnolo "Hola!", che al tempo aveva annunciato in anteprima anche la prima gravidanza di Alejandra.

Questa splendida notizia conferma che il 2019 per l'attore è un anno decisamente ricco di sorprese ed emozioni. Prima la nascita di Alexander a febbraio, poi i festeggiamenti per il suo 70esimo compleanno lo scorso 31 agosto e ora la notizia della (già numerosa) famiglia che si allarga ulteriormente.

Richard è infatti già padre di Homer James Jigme Gere (19 anni), nato dal matrimonio dell'attore con Carey Lowell. Mentre Alejandra è madre di Albert Friedland (6 anni), nato dal suo precedente matrimonio con Govind Friedland.

Richard Gere e Alejandra Silva sono sposati dal 2018. Il loro primo incontro era avvenuto 4 anni prima in un hotel di lusso in Italia che Alejandra aveva acquistato con il suo precedente marito. Poi è scoccata la scintilla, alimentata certamente dagli interessi comuni, in particolare per le tematiche sociali e i progetti benefici.

