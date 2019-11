Tennis. Matteo Berrettini sfiderà Djokovic, Federer e Thiem alle Atp Finals di Londra

Il 23enne romano, numero 8 del ranking mondiale nel tennis, esordirà questa domenica alle sue prime Atp Finals, a Londra. Stiamo parlando di Matteo Berrettini, il più giovane e il terzo tennista italiano ad aver raggiunto le finali del Masters. Allo sportivo, durante il sorteggio, è capitato il gruppo "Borg", composto da Novak Djokovic (che incontrerà proprio domenica), Roger Federer e Dominic Thiem. Un gruppo importante, con il quale dovrà misurarsi con astuzia e professionalità.

Nel gruppo "Agassi", invece, ci saranno Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Ecco l'annuncio dei gironi, pubblicato da ATP sul suo account Twitter.

