I principini di Monaco (di nuovo) alla conquista del web

I gemellini di Alberto di Monaco e di Charlene Wittstock hanno ancora una volta conquistato il web, con tre nuove dolcissime foto pubblicate nelle scorse ore dalla loro mamma, sul suo profilo Instagram ufficiale.

Gabriella e Jacques, che il prossimo 10 dicembre compiranno 5 anni, sono protagonisti di tre splendidi scatti in bianco e nero. Una foto di coppia e due in cui compaiono singolarmente. Le somiglianze dei tratti sono evidenti: Jacques alla mamma e Gabriella alla papà.

Visualizza questo post su Instagram First Year School Photos 2019 Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) in data: 4 Nov 2019 alle ore 12:28 PST

A giudicare dalla didascalia che completa il post, in cui si legge: "Foto del primo anno di scuola", potrebbe trattarsi delle foto scattate in occasione della realizzazione dell'annuario scolastico.

I principini, infatti, a settembre hanno iniziato a frequentare la Condamine School. E, a quanto pare, amano andarci e vedere i compagni. La principessa, in una recente intervista televisiva, ha infatti raccontato che Gabriella si sveglia presto anche di sabato e resta delusa quando scopre di non dover andare a scuola.

Per questo, in occasione della recente visita a Tokyo, dove i genitori hanno preso parte alla cerimonia per l’ascesa al trono del nuovo Imperatore Naruhito, i gemellini si sono divertiti molto a visitare una scuola locale e a giocare con i bambini della loro età, accompagnati dalla madre Charlène.

(Credits photo: Getty)