Meghan e Harry. Il messaggio a poche settimane dall'uscita del controverso documentario

Sul profilo Instagram dei Duchi di Sussex è comparso un post contenente una emblematica citazione sul coraggio: «CORAGGIO non significa che non hai paura. CORAGGIO significa che non lasci che la paura ti fermi».

Si tratta di una frase di Bethany Hamilton, una surfista statunitense conosciuta per essere sopravvissuta all'attacco di uno squalo tigre, nel corso del quale ha perso il braccio sinistro, ma non la voglia di cavalcare le onde. La didascalia che accompagna il post recita: "Una citazione ispiratrice per iniziare la settimana!".

La pubblicazione di questa citazione arriva a poche settimane dalla messa in onda del controverso documentario ITV del mese scorso, in cui Harry e Meghan hanno parlato senza riserve delle loro vulnerabilità, delle pressioni della vita reale e delle tensioni con William.

Sono in molti ad aver visto in questa citazione un chiaro riferimento alle difficoltà quotidiane che la coppia di duchi sta affrontando, dai continui attacchi dei tabloid inglesi (che non hanno risparmiato Meghan neppure durante la gravidanza e i primi mesi di maternità) al conflitto con gli altri membri della famiglia reale.

Intanto, però, Harry e Meghan non si fermano e continuano a partecipare a testa alta agli incontri ufficiali, come previsto da programma. Il prossimo appuntamento è fissato per il 7 novembre: i duchi di Sussex saranno presenti al Field of Remembrance che si terrà all'Abbazia di Westminster, dove incontreranno anche William e Kate, la Regina, il Principe Carlo e Camilla.

