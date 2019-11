Quella volta in cui la Regina Elisabetta allontanò il fantasma di Lady Diana

Nel castello Sandringham, la reggia in cui la famiglia reale inglese trascorre solitamente le vacanze natalizie, accadevano strani episodi che terrorizzavano i domestici.

Questo inquietante aneddoto è riportato, tra tantissime altre curiosità, nel secondo volume dei diari di Kenneth Rose, un giornalista e biografo reale deceduto nel 2014.

Come ha anticipato il Daily Mail, nel volume pubblicato postumo e intitolato "Who Loses, Who Wins: The Journals Of Kenneth Rose, Vol. II 1979-2014" si racconta che nella residenza invernale vi fosse una stanza infestata e che i servitori si rifiutavano di entrare perché vi accadevano cose strane. Si trattava in particolare della stanza in cui nel 1952 morì re Giorgio VI, padre di Elisabetta II.

Venuta a conoscenza della cosa, Sua Maestà chiese al parroco locale di intervenire e di celebrare una messa per allontanare lo spirito. Al rito (privatissimo) presero parte soltanto Elisabetta II, la Regina Madre e la sua fidata dama, Lady Prue. Fu proprio quest'ultima a rivelare l'episodio a Kenneth, raccontando: "Il parroco disse che l’atmosfera opprimente e inquietante poteva essere dovuta alla principessa Diana Spencer: cose simili accadevano quando qualcuno moriva di morte violenta".

La cerimonia (che non fu un vero e proprio esorcismo) avvenne nel 2001, a tre anni e mezzo dal misterioso e drammatico incidente in cui Diana perse la vita.

(Credits photo: Getty)