Keanu Reeves è innamorato? Ecco chi è la misteriosa donna al suo fianco

Da qualche tempo al fianco di Keanu Reeves c'è una donna. Misteriosa ed elegante allo stesso tempo. Che sia colei che ha rubato il cuore di uno degli attori di Hollywood più amati di sempre?

Si chiama Alexandra Grant, ha 46 anni ed è una famosa artista. Alexandra e Keanu si conoscono da molti anni, ma forse ora qualcosa è cambiato nel loro rapporto.

Keanu ha trovato l'anima gemella? Dopo anni di dolore, gli auguriamo davvero di sì, anche perché Alexandra sembra essere la donna perfetta: elegante, discreta e gentile. Proprio come l'attore di "Matrix". Lui, in una recente intervista, l'ha definita "la mia migliore amica" e nel frattempo la coppia sta collaborando su alcuni progetti che vanno al di là dell'amore.

L'attore, infatti, ultimamente è impegnato nel mondo dell'arte e ha firmato insieme alla 46enne alcune iniziative culturali. Come ad esempio il libro "Ode To Happiness and Shadows", nel quale lui ha scritto le poesie e lei si è occupata degli artwork al suo interno.

Il forte legame ben visibile tra i due non è certamente passato inosservato ai fan di Keanu, che hanno subito pensato ad un fidanzamento, in particolare dopo che l'attore ha invitato Alexandra ad alcuni eventi mondani, occasione che si è diverse volte rivelata un ottimo pretesto per le coppie che vogliono uscire allo scoperto.

Se son rose fioriranno.

