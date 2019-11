Leonardo DiCaprio incontra Greta Thunberg: "È stato un onore passare del tempo con lei"

Leonardo DiCaprio ha incontrato Greta Thunberg e non stupisce che tra i due sia subito scattata una profonda intesa.

L'attivista svedese si trova in America e ha passato un po' di tempo con l'attore, anche lui attivista e sensibile ai temi ambientali. Leo ha pubblicato due foto su Instagram insieme alla giovane, dedicando al post un bellissimo messaggio di speranza per un futuro più luminoso.

"GretaThunberg è diventata una leader del nostro tempo. La storia ci giudicherà per ciò che dobbiamo garantire alle generazioni future. Spero che il messaggio di Greta sia un campanello d'allarme per i leader mondiali e che faccia capire che il tempo per non agire sia finito", queste le parole di DiCaprio.

"È grazie a lei e ad altri giovani attivisti ovunque nel mondo", commenta nel post, che "sono ottimista sul futuro". "È stato un onore passare del tempo con Greta. Io e lei ci siamo impegnati a sostenerci l'un l'altro nella speranza di garantire un futuro più luminoso al nostro pianeta. ##FridaysforFuture #ClimateStrike", ha poi concluso. In questo modo, la star di Hollywood ha voluto ribadire il suo sostegno ai giovani di #FridaysforFuture, in vista dello sciopero globale che si terrà il 29 novembre prossimo. Ecco le foto che li ritraggono insieme.

Le foto in pochissimo tempo hanno fatto il giro della rete e sono piaciute a tutti. In soli due giorni, infatti, hanno totalizzato oltre 4milioni e 400mila like. Quando due grandi si incontrano questo è il risultato.

La giovane attivista ha fatto un lungo viaggio negli Stati Uniti, arrivando in barca a vela. Ora sta cercando un passaggio ecologico di ritorno in Europa, perché la conferenza internazionale sul clima alla quale doveva presiedere è stata spostata da Santiago del Cile a Madrid, a causa di tutte le proteste che stanno invadendo il Paese in questo periodo. E su Twitter, Greta lancia il suo messaggio per trovare qualcuno che l'accompagni: "Visto che #COP25 è stata ufficialmente trasferita da Santiago a Madrid ho bisogno di un po' di aiuto, a quanto pare ho viaggiato per metà del mondo, nella direzione sbagliata. Ora ho bisogno di trovare un modo per attraversare l'Atlantico a novembre. Sarei grata se qualcuno potesse aiutarmi a trovare un mezzo di trasporto".

(Foto Getty Images)