La sarta reale della Regina Elisabetta svela i segreti del guardaroba di Sua Maestà

Angela Kelly, sarta personale e consigliera di Sua Maestà (per quanto riguarda gioielli e guardaroba), pubblica un nuovo libro per festeggiare le sue "nozze d'oro" con la Regina: "The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe".

Il rapporto speciale che si è creato negli anni tra le due donne è dimostrato dal fatto che la Regina le abbia permesso di condividere i suoi piccoli "segreti" e alcune delle foto private tratte dall'album personale della Kelly.

In questo nuovo libro, che segue un precedente pubblicato nel 2012 (Dressing the Queen: The Jubilee Wardrobe), la sarta di Elisabetta svela molti aneddoti.

Ad esempio, rivela il nome dell'anonima indossatrice incaricata di ammorbidire la pelle delle calzature reali. Che non è altri che lei stessa!

Racconta la storia dell'abito blu indossato da Sua maestà in occasione dell’apertura del Parlamento nel 2017 che tutti i media avevano interpretato come un chiaro messaggio anti-brexit e invece era stata una scelta puramente casuale.

E svela la sua strategia per impedire le scommesse sul colore del copricapo che la regina avrebbe indossato ad Ascot.

La Regina raccontata (anche attraverso diverse foto inedite) dalla Kelly è una donna sorridente, informale e curiosa, che partecipa alle scelte sartoriali relative a colori e stoffe, di cui col tempo è anche diventata esperta conoscitrice.

Il libro, che è uscito da soli pochi giorni, era già un best seller su Amazon con il pre-order.

