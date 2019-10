Temperature in picchiata. Da domani freddo anche in Italia, arriva l'ondata artica

Iniziavamo a pensare che l’autunno non sarebbe più arrivato, visto il sole e le temperature calde che ci hanno accompagnato fino ad ora. Da mercoledì 30 ottobre, però, assisteremo a un repentino cambio di scenario, con temperature più basse fino a 10 gradi in meno, venti e piogge sparse.

La causa di questo brusco raffreddamento è l’arrivo di un’ondata di aria fredda di origine artica che sposterà i termometri in tutte le Regioni della nostra penisola. Tra oggi e domani sarà coinvolto solo il Centro-Nord ma da giovedì si registrerà un peggioramento anche al Sud. Sulle regioni centrali adriatiche le temperature appariranno subito più rigide, anche al di sotto della media stagionale registrata negli ultimi anni.

A Nord e in Toscana, Umbria e Marche il cambiamento inizierà già da oggi con possibili precipitazioni e cielo da poco a molto nuvoloso, con la tendenza a intensificarsi nell’arco della giornata. Nel resto del Centro e nelle isole il cielo sarà invece parzialmente nuvoloso ma potrebbe iniziare a piovere in alcune zone della Sicilia.

Si segnala anche il ritorno della nebbia, specialmente nel Lazio, sulla bassa Toscana, in Campania e in Puglia, dove anche le temperature inizieranno ad abbassarsi, in modo meno brusco rispetto al Nord del Paese. Sull’Adriatico potrebbe rinforzarsi la Bora mentre in Liguria si farà sentire il Libeccio con intensità moderata.

A metà settimana il termometro inizierà invece a scendere un po’ ovunque, mettendo definitivamente fine a questo caldo anomalo per condurci verso un inverno che promette nevicate anche sotto ai 2000 metri.