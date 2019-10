La Regina Elisabetta cerca un nuovo fiorista personale: ma non si tratta di un fioraio qualunque

Che la Regina Elisabetta ami il giardinaggio e i fiori è cosa risaputa e forse anche per questo motivo è saltato subito all'attenzione di molti il recente annuncio di lavoro pubblicato sul sito ufficiale della Royal Family.

Sua Maestà è alla ricerca di un nuovo fiorista personale. Ma, ovviamente, non si tratta di una persona qualunque, perché il candidato dovrà occuparsi non soltanto di aver cura dello splendido giardino di Buckingham Palace (a cui la Regina tiene moltissimo), ma dovrà anche essere in grado di preparare addobbi floreali per ogni occasione, compresi centrotavola floreali e composizioni su piedistallo.

Nell'annuncio i requisiti sono chiaramente specificati. Il nuovo fiorista di sua Maestà dovrà avere anche ottime capacità gestionali, per organizzare al meglio ordini, consegne e scorte, ed avere già una buona esperienza nel settore dell'ospitalità e dell'organizzazione di eventi.

Gli aspiranti fioristi hanno tempo ancora fino al prossimo 4 novembre per inviare la propria candidatura. L'impiego è ovviamente ambitissimo, non tanto per lo stipendio (che si aggira intorno alle 24mila sterline per 37,5 ore di lavoro a settimana dal lunedì al venerdì, con 33 giorni di ferie annuali), e neppure per il prestigio di lavorare per la Regina in persona, quanto per l'ottimo biglietto da visita che un'esperienza di questo tipo garantisce al fortunato selezionato.

(Credits photo: GettyImages)