Celine Dion pubblica una foto dei figli. Ed è subito commozione!

Celine Dion è una grande artista, ma è anche una grande mamma, assai legata ai suoi figli. In realtà di loro non si sa molto: mamma Celine li protegge e non ama che siano bersaglio dei paparazzi.

Rara eccezione, i compleanni: quando Celine posta sulla sua pagina Instagram auguri dolcissimi, che scaldano il cuore. Ecco quelli per i gemelli Eddy e Nelson, di 9 anni.

Celine scrive: «Il doppio delle risate e il doppio dell'amore. Buon nono compleanno Nelson ed Eddy. Sono così orgogliosa dei miei ragazzi, Vi amo!».

Anche il fratello maggiore René-Charles è stato festeggiato da Celine con una dedica affettuosa:

Tra le sue commosse frasi, queste: «Hai una guida lassù, tuo padre che ti aiuterà a fare le scelte giuste. E poi ci sono io che ti terrò sempre per mano e ti abbraccerò con il mio amore incondizionato». Parole grandi, che davvero toccano il cuore.