Jennifer Lawrence: ecco finalmente la foto dell'abito da sposa

Jennifer Lawrence è tra le attrici più amate di Hollywood. Per la sua bravura (un Oscar nel 2013 a soli 23 anni per "Il lato positivo"), per la sua simpatia travolgente. E anche per le sue disavventure sentimentali. Adesso però la Lawrence si è sposata con il commerciante d'arte Cooke Maroney.

Le nozze si sono svolte il 19 ottobre, nella dimora di Belcourt of Newport, a Rhode Island, con tanti invitati famosi.

Ma del matrimonio ben poco si è saputo e si è visto e la curiosità dei fan è dunque assai alta. Adesso è stata pubblicata un'immagine in cui si vede Jennifer Lawrence in abito da sposa. Da quel che si intuisce dall'immagine, il vestito era ricco di trasparenze e cristalli.

Secondo il sito harpersbazaar.com.au, l'abito da sposa di Jennifer era una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior. Pur di tenerlo nascosto agli occhi di tutti, Jennifer avrebbe persino prenotato una camera all’Hotel Viking dove tenerlo in custodia, affidando le chiavi a un rappresentante della maison stessa.