Jennifer Aniston al naturale conquista il web!

Jennifer Aniston ha da poco inaugurato la sua pagina Instagram e ha già conquistato il web. Finora, a seguirla sono 15 milioni di follower, destinati ad aumentare grazie alle foto postate dall'attrice, in equilibrio tra ricordi passati (il selfie con il cast di "Friends", quello da bimba) e immagini che la mostrano davvero al naturale.

Jennifer non ha infatti avuto esitazioni nel postare uno scatto in cui, con terribili ciabatte e un maglione due taglie più grande, si fa pettinare e truccare per un servizio fotografico. In cui apparirà affascinante e glamour. La Aniston ci scherza anche su: «Sono solo una ragazza… in piedi coi capelli fatti e il trucco. Uno stylist. Un fotografo. I tecnici delle luci, la macchina del vento, gli oggetti di scena e un computer… E ti sto chiedendo di credere che mi sia svegliata proprio così». Brava Jennifer, una ragazza davvero come tutte noi...