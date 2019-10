Expo2020 Dubai: il padiglione Italia presentato in anteprima a Matera

In occasione dell'evento "1 year to go" che si è tenuto alla Cava del Sole di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, è stato presentato in anteprima il Padiglione Italia che porterà le eccellenze italiane all'Expo 2020 di Dubai.

Tra le personalità presenti, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ed il ministro alla Istruzione, Università e Ricerca, Lorenzo Fioramonti.

Proprio quest'ultimo, parlando del passaggio di testimone, ha dichiarato: «Oggi Matera viene celebrata come un grande successo internazionale. Raccontiamo l'italia migliore, anche in virtù della visione dell'Expo dell'anno prossimo dove l'Italia giocherà un ruolo centrale, dove racconteremo il nostro patrimonio culturale e come Paese faremo da cesura tra un passato prestigioso e un futuro innovativo».

A proposito di ciò che l'Italia porterà a Dubai l'anno prossimo, il ministro ha aggiunto: «L'Italia metterà in vetrina una serie di realtà eccellenti e sono molto contento che il nostro Paese sarà tra i pionieri del 'brand education', il brand istruzione, formazione e ricerca».

Nel corso dell'evento è stato svelato anche il disegno dell'architettura del padiglione Italia, anch'esso esempio di sostenibilità ed eccellenza italiana. Per l'occasione era presente anche Sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti.

(Credits photo: italyexpo2020.it)