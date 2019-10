L’equilibrio è il senso più importante dopo vista e udito. Lo conferma una ricerca

Pensavi di conoscere tutti e cinque i sensi dell’uomo? Da un recente studio condotto dalla City University of London, e pubblicato sulla rivista Jama Ophthalmology, scopriamo a sorpresa che sarebbero invece ben otto. Le prime posizioni, come potevamo immaginare, sono occupate da vista e udito ma al terzo posto troviamo l’equilibrio, considerato molto importante dagli intervistati. Lo studio è stato svolto su un campione di 250 adulti del Regno Unito e, come risultato, abbiamo ottenuto una classifica, in ordine decrescente, dei sensi dell’uomo.

Al primo posto c’è la vista, al secondo l’udito, al terzo l’equilibrio, seguito da tatto, gusto e olfatto mentre al settimo compare il senso del dolore e in ultima posizione quello della temperatura. Ne consegue che i cinque sensi che conosciamo non sono per forza percepiti come i più importanti, tanto da far salire sul podio proprio l’equilibrio. È vero infatti che i problemi legati all’equilibrio possono peggiorare la qualità della vita di una persona per gli spostamenti e tutte le normali attività quotidiane.

"È importante capire quali possano essere le percezioni e le paure del pubblico e dei pazienti quando si parla di perdita delle proprie capacità sensoriali – ha spiegato David Crabb, direttore del Crabb Lab della City University of London e autore dello studio inglese - dato che questo dovrebbe essere d'aiuto agli operatori sanitari nel triage e nel sostegno dei pazienti in queste situazioni. Nonostante una perdita sensoriale possa essere devastante – ha concluso Crabb - è importante educare il pubblico su come affrontarla e su come sapersi adattarsi”.

(Foto Getty Images)