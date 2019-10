Halloween da brivido... in prigione

Non è da tutti riuscire a dormire in una stanza sapendo che in passato ha ospitato prigionieri che si sono macchiati di chissà quali efferati crimini, eppure gli hotel nati in ex carceri ormai dismesse sono davvero tanti.

La maggior parte di questi si trova all'estero. Su alcuni si raccontano strane leggende di spiriti, qualcuno giurerebbe di aver sentito anche suoni misteriosi e rumori di passi durante la notte... Insomma: una location perfetta per trascorrere la notte più terrificante dell'anno, quella del 31 ottobre. La notte di Halloween.

In questi alberghi si dorme in celle anguste (seppure arredate con tutti i comfort) e si svolgono attività come dei veri detenuti. Ma quali sono quelli più spaventosi?

Tra le ex prigioni trasformate in strutture alberghiere, una delle più inquietanti è quella del Karosta Prison Hotel di Liepaja, in Lettonia. Si tratta di una vecchia prigione militare del KGB, in uso fino al 1997. Perfetta location per un'esperienza angosciante, dove non vengono risparmiati agli ospiti neppure gli insulti.

Un'altra sorge sull’isola Långholmen di Stoccolma. Fino al 1975 è stato la più grande prigione svedese: 500 celle, tra singole e doppie. Ci sono poi l'Ottawa Jail Hostel, in Canada, noto per le sue celle claustrofobiche, e l'Alcatraz Hotel a Kaiserslautern, in Germania, caratterizzato dalla presenza di sbarre praticamente ovunque.

E ancora, l'Hotel Katajanokka sull’omonima isola di Helsinki, dove sono ancora visibili le scritte dei detenuti sulle pareti, e l'Old Mount Gambier Gaol sulla costa Limestone, caratterizzato da torrette.

Insomma, per chi volesse trascorrere una "tranquilla" notte da detenuto, c'è solo l'imbarazzo della scelta!

(Credits photo: GettyImages)