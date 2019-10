Il Principe Harry in lacrime per la sua Meghan

Anche quest'anno il duca e la duchessa di Sussex hanno partecipato al WellChild Awards, l'evento di beneficenza che si pone l'obiettivo di fornire cure mediche ai giovani gravemente malati nel Regno Unito e a chi non è in grado di curare i propri figli.

Per l'occasione ogni anno viene anche premiata la dedizione di chi fa il possibile per migliorare la vita di questi bambini. Ad assegnare il premio, fin dal 2007, è il Principe Harry che quest'anno si è emozionato fino alle lacrime durante il suo discorso.

Ricordando l'incredibile anno appena trascorso, reso speciale dalla nascita del suo primogenito, Archie, il Principe ha detto con evidente commozione: "Quest’anno mi coinvolge in modo diverso, perché ora sono padre. L’anno scorso, quando io e mia moglie abbiamo assistito, sapevamo di aspettare il nostro primo bambino, nessun altro lo sapeva”.

Accanto a lui Meghan si è mostrata radiosa e sorridente. Per l'occasione la duchessa ha sfoggiato un abito a lei molto caro: il tubino verde di Parosh con fiocco in vita che aveva già indossato quando, con Harry, avevano annunciato al mondo il loro fidanzamento. Anche il cappotto color cammello indossato da Meghan sul tubino è un riciclo: lo aveva infatti già indossato in occasione della messa di Natale a Sandringham.

In questa prima uscita ufficiale, dopo il ritorno dal viaggio in Sudafrica e dopo le tante critiche degli ultimi mesi, Meghan ed Harry hanno certamente fatto il pieno di consensi.

(Credits photo: GettyImages)